05.03.2020 (17:36)

В Канск прибыли военнослужащие ВВО - участники лыжного перехода Хабаровск - Москва

Участники лыжного перехода Хабаровск – Москва в честь 75-летия Победы прибыли в город Канск Красноярского края.

После преодоления более 3500 тысяч километров на лыжах очередным городом на маршруте движения для военнослужащих стал Канск. Участников перехода торжественно встретили представители военного комиссариата города Канска и Канского района, администрации города, а также местные жители. В городе были организованы военно-патриотические акции «Все для фронта - все для Победы» и «Военная служба по контракту – твой выбор!», во время которых участники лыжного перехода пообщались с горожанами и гостями города, а также сфотографировались на память.

Уникальный переход от Хабаровска до Москвы под Знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа. Протяженность маршрута около 8,5 тыс. км. Путь участники перехода преодолевают на лыжах и велосипедах. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военнослужащих в столицу ожидается 7 мая.

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