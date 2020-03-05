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05.03.2020 (17:32)

В Доме офицеров космодрома Плесецк состоялся ритуал вручения вымпела «ударная воинская часть» 2-му Центру испытаний и применения космических средств

В Доме офицеров космодрома Плесецк состоялся торжественный ритуал вручения вымпела «ударная воинская часть» 2-му Центру испытаний и применения космических средств.

Вымпел «ударная воинская часть» является олицетворением высокого воинского мастерства и вручается наиболее боеспособным соединениям, воинским частям и подразделениям видов и родов войск Вооружённых Сил Российской Федерации.

2-й Центр испытаний и применения космических средств был удостоен звания «ударный» по итогам 2019 учебного года, как наиболее боеспособная воинская часть в Воздушно-космических силах.

В торжественном ритуале в Доме офицеров участвовали командование космодрома Плесецк, ветераны и военнослужащие воинских частей Центра испытаний и применения космических средств.

В ходе мероприятия начальник космодрома генерал-майор Николай Нестечук вручил вымпел «ударной воинской части» командиру центра полковнику Сергею Сысоеву и поздравил военнослужащих и гражданских специалистов центра с достижением высоких результатов в прошедшем учебном году.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Торжественные церемонии , ВКС
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