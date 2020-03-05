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05.03.2020 (16:26)

Пункт сбора данных для проекта «Дорога памяти» открылся в Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил

В стенах Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил начал работу пункт по сбору данных и фотографий для проекта «Дорога памяти». В открытии пункта приняли участие юнармейцы в составе юнармейского центра Воздушно-космических сил, а также ветераны.

Все желающие смогут прийти в стационарный информационный центр ЦОК ВКС и передать данные о родных и знакомых, защищавших Отечество с 1941 по 1945 годы, для формирования экспозиции в музее «Дорога памяти». В этом будут помогать сотрудники и юнармейцы ЦОК ВКС на информационной стойке, которые отсканируют принесенные посетителями фотографии и окажут содействие в заполнении данных для отправки информации о герое войны в единую базу данных Музейного комплекса «Дорога памяти».

Во время многочисленных мероприятий, проводимых Центральным офицерским клубом Воздушно-космических сил в военных подразделениях, госпиталях и учебных заведениях ВКС, будут разворачиваться мобильные пункты ЦОК ВКС по сбору данных и фотографий для проекта «Дорога памяти».

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , ВКС
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