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05.03.2020 (17:19)

25 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота примут участие в параде Победы в Калининграде

В воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Великой Победы, который пройдет в Калининграде 9 мая, запланировано участие               25 самолетов и вертолетов соединения морской авиации Балтийского флота.

Планируется, что над Калининградом пролетят истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, военно-транспортные самолеты Ан-26, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС, а также транспортно-боевой вертолет Ка-29.

Подготовка к параду у летчиков, которые будут взлетать с трех аэродромов Калининградской области, уже началась. На нынешнем этапе - это одиночные полеты в районе мест дислокации, затем пройдут тренировки в составе тактических групп. В конце апреля - начале мая планируются тренировочные полеты над столицей края.

Завтра, 6 марта, состоится первая воздушная рекогносцировка воздушной части парада. Истребитель Су-27 морской авиации флота совершит несколько полетов над центральной частью города с целью определения маршрутов, скоростей и высот пролета авиатехники на воздушном показе 9 мая.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Авиация , Морская авиация , Вертолеты
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