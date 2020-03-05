05.03.2020 (17:07)

Участницы конкурса «Краса ВДВ-2020» соревновались в швейном мастерстве

В Туле продолжается конкурс красоты среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ-2020». В нем принимают участие 12 самых красивых и подготовленных девушек из воинских частей от Пскова до Уссурийска.

В очередном, третьем испытании конкурсантки продемонстрировали умение делать выкройки и шить на швейных машинках нарядные фартуки.

Жюри во главе с директором швейного предприятия, на базе которого проходил конкурс, не только следило за временем работы конкурсанток, но и оценивало аккуратность, оригинальность и практичность изделия.

Конкурс направлен на повышение престижа военной службы, создание образа женщины-военнослужащей, гармонично сочетающего внешнюю красоту, хозяйственность и нравственно-духовные качества.

В испытаниях принимают участие победительницы отборочных этапов в войсках. Финальный этап конкурса пройдет в 6 марта в городе Туле.

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