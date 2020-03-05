05.03.2020 (16:22)

В Военной академии МТО им. А.В.Хрулева проводятся учения с участием слушателей, курсантов и адъюнктов

В Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва на территории Базы (обеспечения учебного процесса, г. Луга) проводятся совместные командно-штабные учения адъюнктов кафедр, слушателей военной специальности «Управление военными сообщениями и воинскими перевозками», и курсантов специальности «Организация военных сообщений и воинских перевозок» факультета военных сообщений Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) ВА МТО. В учениях принимают участие и обучающиеся специального факультета.

Целями этих учений являются систематизация и углубление знаний обучающихся, закрепление практических навыков и умений, по вопросам деятельности и организации военных сообщений, воинских перевозок по железной дороге.

В ходе учения курсанты получают практику в самостоятельном исполнении обязанностей должностных лиц управления военных сообщений на железнодорожном транспорте, комендатуры железнодорожного участка и станции, полевых организаций военных сообщений, а слушатели, в должностях руководителей играющих аппаратов, передают свой опыт служебной деятельности новому поколению ВОСОвцев.

Научно-педагогический состав кафедр направляет работу обучаемых на достижение поставленных целей, полную и качественную отработку учебных вопросов.

Для адъюнктов кафедр эти учения носят исследовательский характер - здесь есть возможность апробировать свои разрабатываемые методики, провести эксперименты, необходимые в рамках работы над диссертацией.

В ходе совместных командно-штабных учений 4 марта 2020 года слушатели Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва и курсанты Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) ВА МТО присутствовали на воинском погрузочно-выгрузочном месте железнодорожной станции города Луга-1.

Обучающиеся закрепили свои знания о порядке крепления и перевозке на железнодорожном подвижном составе танков.

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