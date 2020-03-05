05.03.2020 (13:10)

Руководство Великих Лук выразило благодарность Министру обороны и военнослужащим ВДВ за организацию в городе военно-патриотических мероприятий

Руководство города воинской славы Великие Луки выразило благодарность Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу и военнослужащим Псковского соединения ВДВ — участникам комбинированного марш-броска, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию Воздушно-десантных войск, — за организацию в городе военно-патриотических мероприятий.

В благодарственном письме главы Великих Лук Николая Козловского говорится:

«Благодаря слаженной работе представителей дивизии на великолукской земле прошли значительные военно-патриотические мероприятия, включающие в себя торжественный митинг памяти, уроки мужества, встречи военнослужащих с учащимися образовательных учреждений.

Кульминацией торжеств стали показательные выступления воинов-десантников и концертная программа ансамбля «Голубые молнии», получившие множество положительных отзывов и благодарностей от великолучан за возможность увидеть истинных защитников Отечества.

Безупречная организация, высокий уровень подготовки солдат и офицеров подарили всем участникам торжественных мероприятий, жителям и гостям города, представителям общественности яркие и незабываемые впечатления.

Уверены, что благодаря этому среди подрастающего поколения великолучан заметно вырастет авторитет армейской службы, и значительно увеличится количество молодых людей, решивших посвятить свою жизнь службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, защите рубежей Отечества.

Спасибо Вам за организацию этого значимого общественно-политического мероприятия, которое стало незабываемым событием в жизни города Великие Луки.

От всей души желаем Вам успехов в несении Вашей нелегкой, ответственной службы, крепкого здоровья, счастья и благополучия!».

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