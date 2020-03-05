05.03.2020 (15:43)

Участники флотского этапа конкурса «Уверенный прием» состязаются за право побороться на окружном этапе

Лучшие расчеты связистов из воинских частей и соединений Балтийского флота начали состязания за право выступить на окружном этапе конкурса профессионального мастерства.

В настоящее время на базе одной из частей флота военнослужащие приступили к отработке практических вопросов на современной специальной технике, радиостанциях Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-431АМ, командно-штабных машинах Р-149АКШ, комплексных аппаратных связи П-260 и др.

Основное внимание уделяется выполнению отдельных элементов по настройке радиосистем и передачи сигнала в условиях радиоподавления со стороны условного противника, работе по приему радиограмм на слух и знание радиокодов, а также выполнению учебных задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи. Помимо этого, оценивается специальная, тактическая, техническая, огневая и физическая подготовка военнослужащих.

Кроме того, специалисты связи флота проявят свое профессиональное мастерство на пунктах управления связи, антенных модулях, командно-штабных машинах и радиорелейных станциях.

В общей сложности, в мероприятиях задействовано более 100 военнослужащих и свыше 30 единиц специальной техники.

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