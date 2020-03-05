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05.03.2020 (15:27)

На Балтийском флоте проходит полевой выход подразделений радиоэлектронной борьбы

На одном из полигонов Балтийского флота в Калининградской области проходит лагерный сбор с военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в ходе которого специалисты отрабатывают задачи подавления радиосвязи различных диапазонов.

В ходе практической части полевого выхода расчеты РЭБ отработают подавление средств сотовой связи и прикрытие боевых позиций войск от поражения крылатыми ракетами условного противника, а также специальные задачи по подавлению аппаратуры GPS навигации. Кроме того, будут проведены тренировки по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Также специалисты РЭБ выполнят комплекс мероприятий по сбору и анализу разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения КВ и УКВ диапазонов.

В плановом мероприятии боевой подготовки принимают участие более 300 военнослужащих, задействоано свыше 40 единиц военной и специальной техники.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Войска РЭБ
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