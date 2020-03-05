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05.03.2020 (15:15)

Более 10 тыс. военнослужащих ЦВО принимают участие в полевом выходе войск противовоздушной обороны в Оренбургской области

Более 10 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) принимают участие в полевом выходе войск противовоздушной обороны (ПВО) округа, стартовавшем в Оренбуржье. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Полевой выход впервые проводится на полигоне Донгуз в Оренбургской области. К мероприятию привлечены более 10 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 1,1 тыс. единиц техники», — заявил генерал-полковник Александр Лапин.

Командующий войсками ЦВО также добавил, что военнослужащие проведут ряд учений по борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, используя комплексную систему, включающую подсистемы разведки, управления, зенитного ракетного огня, радиоэлектронной борьбы и аэрозольного противодействия.

Полевые занятия также проходят на полигонах округа в Алтайском крае, Челябинской области и на территории Таджикистана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ПВО , Центральный военный округ
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