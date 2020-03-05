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05.03.2020 (15:07)

В ЦДРА к 75-летию Великой Победы создана новая концертная программа «Дорога на Берлин»

В Центральном Доме Российской Армии имени М.В.Фрунзе (ЦДРА) создана новая концертная программа «Дорога на Берлин», которая посвящена               75-летию Великой Победы.

Режиссер-постановщик программы «Дорога на Берлин» – художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова, в активе которой создание многих проектов военно-патриотической направленности.

В новой концертной программе участвуют более 30 артистов всех подразделений концертного ансамбля и группы концертно-художественной работы – вокалисты, солисты балетной группы, музыканты, специалисты отдела организации концертных программ ЦДРА.

Сюжетная канва концертной программы охватывает все годы Великой Отечественной войны, начиная с 21 июня 1941 года. На сцене раскрываются образы защитников Отечества, тружеников тыла, зрителю передается атмосфера военного лихолетья и огромная радость Великой Победы. В исполнении вокалистов прозвучат популярные военные песни, песни гражданского звучания, а также авторские произведения сотрудников ЦДРА, а балетные группы представят новые хореографические композиции и тематические танцы.

Сдача новой концертной программы «Дорога на Берлин» состоится 8 апреля. Первыми ее зрителями станут военнослужащие, ведущие подготовку к военному параду в Москве, на Красной площади 9 мая.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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