05.03.2020 (10:50)

Яхтсмен ЦСКА стал первым россиянином, завоевавшим «золото» чемпионата мира в классе «Лазер-радиал»

В Мельбурне (Австралия) завершился чемпионат мира по парусному спорту в классе «Лазер-радиал», принесший армейскому спортсмену Даниилу Крутских историческую победу.

Даниил Крутских завоевал «золото» чемпионата в классе «Лазер-радиал». Он стал первым российским спортсменом, которому удалось победить на мировом первенстве в данной дисциплине. Второе место занял представитель Австралии Майкл Комптон. Замкнул тройку призеров словенец Ник Плетикос.

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