05.03.2020 (10:50)
Яхтсмен ЦСКА стал первым россиянином, завоевавшим «золото» чемпионата мира в классе «Лазер-радиал»
В Мельбурне (Австралия) завершился чемпионат мира по парусному спорту в классе «Лазер-радиал», принесший армейскому спортсмену Даниилу Крутских историческую победу.
Даниил Крутских завоевал «золото» чемпионата в классе «Лазер-радиал». Он стал первым российским спортсменом, которому удалось победить на мировом первенстве в данной дисциплине. Второе место занял представитель Австралии Майкл Комптон. Замкнул тройку призеров словенец Ник Плетикос.
Новости по теме:
В Улан-Удэнском десантно-штурмовом соединении прошел семейный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»
На чемпионате Вооруженных Сил России по зимнему горному троеборью после первого этапа лидирует команда ЦВО
Метки: