05.03.2020 (11:47)

Армейский лыжник завоевал первую медаль для сборной России на молодежном чемпионате мира в Обервизентале

В немецком Обервизентале продолжается молодежный чемпионат мира по лыжным гонкам.

Сергей Ардашев взял «золото» в гонке на 15 км классическим стилем на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам.

Армеец преодолел дистанцию за 36 минут и 26,4 секунды.

Второе место с отставанием в 1 минуту 2 секунды занял норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Замкнул тройку лидеров француз Уго Лапалю, отставший от Ардашева на 1 минуту 35,6 секунды.

Отметим, что награда армейского лыжника стала для сборной России на турнире, который завершится в 7 марта, первой.

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