05.03.2020 (14:22)

Замминистра обороны РФ - начальник ГВПУ ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов провел личный прием граждан

Заместитель Министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов провел прием граждан по личным вопросам.

Большинство обращений граждан было связано с вопросами взаимодействия с Министерством обороны Российской Федерации сторонних организаций.

На приеме присутствовали представители органов военного управления Минобороны России, в компетенции которых находятся вопросы, интересовавшие граждан.

По итогам приема для решения всех рассмотренных вопросов должностным лицам были даны конкретные поручения.

Практика приемов граждан по личным вопросам проводится руководством Минобороны России на постоянной основе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице