05.03.2020 (11:30)

Фехтовальщики ЦСКА завоевали семь наград на первенстве Европы среди юниоров в Хорватии

В хорватском Порече завершилось юниорское первенство Европы по фехтованию. Спортсмены ЦСКА записали на свой счет семь медалей разного достоинства — три золотых, три серебряных и одну бронзовую.

Кирилл и Антон Бородачевы (оба — ЦСКА/Самара) завоевали «золото» и серебро» в личных соревнованиях рапиристов. Братья встретились в финале. В непростом поединке победа со счетом 15:13 досталась Кириллу. Обладателями бронзовых наград стали поляк Мацей Бем и чех Марек Тотушек.

Также Антон и Кирилл Бородачевы вместе с Владиславом Мыльниковым и Дмитрием Осиповым одержали победу в командном первенстве рапиристов. В четвертьфинале российские рапиристы со счетом 45:33 одолели венгров, а в полуфинале оказались сильнее поляков — 45:28. В финальной встрече россияне одержали победу над сборной Италии со счетом 45:44. Победный укол через 29 секунды после возобновления поединка нанес Кирилл Бородачев.

Дарья Дрозд стала второй в личном турнире саблисток. Поочередно одолев француженку Фаустину Клапьер (15:12) и Илинку Пантиш из Румынии (15:10), Дарья пробилась в финал, где со счетом 6:15 уступила болгарке Йоане Илиевой.

Также на счету армейской саблистки «серебро» в командном первенстве. Российская команда, в составе которой выступила Дарья Дрозд, Мария Зинюхина, Алина Ключникова и Валерия Кобзева, в четвертьфинале со счетом 45:41 одолела сборную Франции, а в 1/2 финала оказалась сильнее румынок — 45:41.

Однако в финале россиянкам не удалось справиться с представительницами Венгрии и встреча завершилась со счетом 35:45. В матче за третье место сборная Турции одолела команду Румынии — 45:41.

Еще одно «золото» в копилку сборной России принесли армейские рапиристки Ангелина Кононова, Елена Петрова и Александра Сундучкова (все — ЦСКА/Санкт-Петербург) и Анна Удовиченко. Разгромив на стадии четвертьфинала румынок (44:22), российские спортсменки в полуфинале так же уверенно одолели команду Польши, а в матче за «золото» оказались сильнее итальянок — 45:40.

Рядовой спортивной роты ЦСКА (Балашиха) Никита Преснов в составе команды по фехтованию на саблях стал третьим в командном первенстве. Россияне одолели представителей Голландии (45:23) и Польши (45:30). В полуфинале российская команда уступила Венгрии (45:44), но в матче за «бронзу» оказалась сильнее Германии (45:18). Победу одержали фехтовальщики из Венгрии, переигравшие итальянцев (45:35).

Отметим, что сборная России выиграла общий зачет первенства Европы среди юниоров. Всего на счету россиян в Хорватии в этот раз шесть золотых, три серебряных и три бронзовых медалей.



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