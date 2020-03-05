05.03.2020 (12:25)

Пять золотых наград завоевали армейские самбисты на чемпионате России в Чебоксарах

Анастасия Валова, выступающая в весовой категории до 56 кг, стала обладательницей «золота». В финале армейская самбистка одолела Татьяну Шуянову. Чемпионка и призёр чемпионатов мира по самбо, чемпионка мира среди военнослужащих по дзюдо Татьяна Казенюк и Любовь Ямилова разделили «бронзу».

В весовой категории до 60 кг на чемпионате России лучшей стала Гульфия Мухтарова. Второе место заняла Карина Черевань, третье разделили Елена Брылякова и Ольга Митина.

Старший прапорщик Екатерина Оноприенко показала лучший результат в весе до 64 кг, в финале победив Валерию Анисимова. Бронзовыми призерами стали Лейла Искендерова и Мария Пусловалова.

Марина Мохнаткина взяла «золото» чемпионата страны в весовой категории до 68 кг. Спортсменка армейского клуба в финале оказалась сильнее Виолетты Саяпиной. По «бронзе» на свой счет записали Анастасия Филиппович и Алина Лянка.

«Бронзу» в весовой категории до 72 кг завоевала прапорщик Ольга Захарцова, разделив третье место с Анастасия Нужненковой. Первенствовала в данном весе Татьяна Зенченко, в финале победившая Олесю Посылкину.

Второй в весе 80+ кг стала старший лейтенант Наталья Казанцева, в финале уступившая Ольге Артошиной. На третью ступень пьедестала почета поднялись Анна Жижина и Мария Шикерова.

Командир спортивного взвода спортивной роты ЦСКА/Санкт-Петербург лейтенант Федор Дурыманов стал лучшим в весовой категории до 62 кг в боевом самбо. В финале представитель армейского Клуба одолел Александра Саликова. Обладателями бронзовых наград чемпионата России в данном весе стали Александр Донцов и Эжер Кеденов.

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