05.03.2020 (13:49)

Армейские саночники стали обладателями двух Больших и трех Малых хрустальных глобусов по итогам сезона-2019/20

Накануне в немецком Кёнигзее завершился заключительный этап Кубка мира по санному спорту, на котором спортсмены ЦСКА завоевали одно «золото» и две «бронзы». Также были определены победители и призеры общего зачета Кубка мира. Армейцы записали на свой счет два Больших и три Малых хрустальных глобуса.

На заключительном этапе соревнований по итогам двух попыток армеец Семен Павличенко показал результат 1 минута 38,359 секунды и одержал победу. Третьим с результатом 1 минута 38,426 секунды стал многократный призер чемпионатов мира и Европы Роман Репилов. Второе место занял австриец Йонас Мюллер — 1 минута 38,362 секунды.

Роман Репилов одержал победу в общем зачете Кубка мира, набрав за сезон-2019/20 765 очков. Отметим, что он уже становился обладателем Большого хрустального глобуса в сезоне-2016/2017. Обладателями Малых хрустальных глобусов стали итальянец Доминик Фишналлер (749 очков) и Семен Павличенко (741 очко).

Виктория Демченко стала третьей среди женщин. Армейская саночница отстала от победительницы немки Анны Беррайтер (1 минута 41,476 секунды) на 0,147 секунды. Второй стала еще одна представительница Германии Юлия Таубиц, отставшая от 0,078 секунды.

Татьяна Иванова с результатом 1 минута 41,890 секунды стала шестой.

По итогам общего зачета Кубка мира 2019/20 россиянки завоевали два Малых хрустальных глобуса. Татьяна Иванова по итогам международного соревновательного сезона стала второй (957 очков), Виктория Демченко — третьей (722 очка). Первенствовала немка Юлия Таубиц (965 очков).

Отметим также, что Александр Денисьев и Владислав Антонов впервые за годы выступлений заняли четвертое место в состязании двоек.

Кроме того, по итогам серии эстафетных гонок сборная России разделила с командой Италии первое место. Обе сборные по итогам шести этапов набрали по 431 очку. Замкнули тройку победителей представители Германии, набравшие 415 очков.

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