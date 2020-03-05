05.03.2020 (13:27)

Российские артиллеристы уничтожили условного противника в горах Таджикистана с помощью РЛС «Соболятник»

Российские артиллеристы 201-й военной базы уничтожили замаскированные цели условного противника в горах Таджикистана с помощью радиолокационной станции наземной разведки (РЛС) «Соболятник».

На горном полигоне Самбули военнослужащие провели разведку местности, применив портативные РЛС для обнаружения больших и малых целей на расстоянии до 20 километров. Определив огневые позиции минометных расчетов противника по выстрелу, разведчики передали координаты на командный пункт артиллерии.

Для уничтожения целей в складках местности были задействованы самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация». Артиллеристы выполнили задачи по нанесению одиночных и групповых ударов по неподвижным целям. Всего в ходе боевых стрельб было поражено более 100 мишеней, расположенных в горах.

Также операторы РЛС отработали задачи по одновременному сопровождению более 10 целей условного противника, в том числе низколетящих беспилотных летательных аппаратов. Работа операторов осуществлялась из замаскированных позиций.

К учению привлекались около 500 военнослужащих артиллерийских и разведывательных подразделений, было задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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