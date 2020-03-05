05.03.2020 (12:50)

Расчеты «Бук-М2» объединения ВВО учились уничтожать крылатые ракеты противника на полигоне Телемба

Зенитные ракетные подразделения объединения Восточного военного округа из Республики Бурятия успешно выполнили боевые стрельбы на полигоне Телемба в рамках масштабного полевого выхода войск противовоздушной обороны округа.

В ходе боевых стрельб расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» успешно поразили мишени «Саман», которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали малогабаритные крылатые ракеты условного противника, летящие на малой высоте.

Расчеты многоканальных, высокомобильных зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» выполнили 8 боевых пусков, уничтожив сверхскоростные, малозаметные крылатые ракеты условного противника.

Напомним, что полевой выход войск противовоздушной обороны (ПВО) стартовал в начале февраля на полигоне Телемба в Республике Бурятия.

В ходе мероприятия расчеты зенитных ракетных подразделений повышают уровень боевого слаживания, совершенствуют навыки по управлению огнем и ведению боевых стрельб по реальным целям.

На полевой выход войск ПВО округа привлечено более 4 тыс. военнослужащих, задействовано около 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе высокомобильные многофункциональные зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М2», ЗРК «Оса», «Тор», «Стрела-10».

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