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05.03.2020 (12:35)

Участники лыжного перехода Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы вышли на маршрут до Красноярска

Участники лыжного перехода Хабаровск – Москва в честь 75-летия Великой Победы продолжили свой путь и вышли на точку перехода от Восточного военного округа к Центральному военному округу в поселке Слюдянка Иркутской области. Преодолев более 3500 километров на лыжах за 30 дней военнослужащие вышли на следующий участок маршрута, ведущий в Красноярск.

Прибыть в один из крупных городов Сибири, группа военнослужащих планирует 9 марта. По этому поводу в Красноярске будут организованы масштабные военно-патриотические акции «Все для фронта - все для Победы» и «Военная служба по контракту – твой выбор!».

Уникальный переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа. Протяженность маршрута около 8,5 тыс. км. Преодолевать путь участники перехода будут на лыжах и велосипедах. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военных в столицу ожидается 7 мая.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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