05.03.2020 (11:01)

Минобороны России проводит очередной межведомственный конкурс на лучший проект в сфере IT в интересах обеспечения обороны и безопасности страны

Минобороны России объявлен межведомственный конкурс «Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации». Департаментом информационных систем Минобороны России начат прием конкурсных работ. Работы принимаются до 24 апреля 2020 г. Победители и лауреаты конкурса будут определены до 31 мая 2020 г.

Проведение конкурса направлено на выявление талантливых специалистов и научно-технического задела в сфере информационных технологий, инновационных результатов исследований и разработок в интересах их последующего внедрения для решения задач обеспечения обороны и безопасности государства.

Мероприятие проводится с 2016 года. Количество участников конкурса ежегодно возрастает. Повышается научно-технический уровень представленных проектов. В составе экспертной комиссии работают ведущие ученые и специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, воинских частей, научно-исследовательских организаций и образовательных учреждений. Возрастающий интерес к мероприятию свидетельствует о том, что конкурс становится одной из основных площадок для поиска новых идей и решений в области информационных технологий.

Новшеством проведения мероприятия в 2020 году стало расширение категорий его участников. В конкурсе смогут принять участие специалисты военных учебных центров при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Кроме того, более чем вдвое (с 5 до 12) расширен круг приглашенных к участию в конкурсе федеральных органов исполнительной власти. В 2019 году в конкурсе участвовали МВД России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардия.

Проведение мероприятия в расширенном формате способствует развитию системы подготовки и профессионального роста специалистов в сфере информационных технологий, созданию условий для межведомственного взаимодействия научных школ и объединению усилий при проведении исследований и разработок в интересах обеспечения обороны и безопасности государства.

Отличительной особенностью конкурса является проведение очного заслушивания авторов конкурсных работ, претендующих на призовые места. Для повышения обоснованности определения победителей и лауреатов конкурса на заслушивание дополнительно приглашаются эксперты Минобороны России и профильных предприятий промышленности. В ходе общения экспертов с авторами уточняются отдельные положения представленных проектов, более полно оценивается квалификация и творческий потенциал авторов, даются рекомендации по проведению дальнейших исследований и внедрению полученных результатов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице