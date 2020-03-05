05.03.2020 (12:19)

Военные полицейские ВВО в Приморье приняли участие в первом этапе конкурса «Страж порядка»

На базе военной комендатуры Уссурийского гарнизона Восточного военного округа в рамках АрМИ-2020 прошел первый этап конкурса «Страж порядка».

Из 20 претендентов на звание лучшего военного полицейского Приморья была сформирована сборная команда, которая уже в апреле будет отстаивать честь объединения на окружном этапе, который пройдет на Князе-Волконском общевойсковом полигоне в Хабаровском крае.

Военным полицейским на окружных соревнованиях предстоит столкнуться с рядом испытаний, таких как «Патрульный наряд», «Огневой» с выполнением стрельб, «Командная гонка» с препятствиями трассы «Гонки героев». Также военнослужащие будут бороться за звание «Лучшего стрелка», «Лучшего водителя», «Лучшего военного полицейского на полосе» и в других номинациях.

Сильнейшим участникам окружного этапа соревнований «Страж порядка» предстоит участвовать во всеармейском этапе конкурса, на объектах парка культуры «Патриот» и полигона Алабино.

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