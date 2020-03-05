05.03.2020 (12:06)

Сборная Северного флота стала чемпионом ВМФ по баскетболу



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сборная Северного флота стала чемпионом ВМФ по баскетболу

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы Северного флота - города Североморска завершился чемпионат Военно-морского флота по баскетболу.

Церемония закрытия соревнований прошла в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт». Награды победителям и призёрам вручил заместитель начальника штаба Северного флота контр-адмирал Анатолий Томкович. Также он поблагодарил всех участников чемпионата за красивую игру и проявленную волю к победе.

В соревнованиях, впервые проходивших на базе Северного флота, приняли участие четыре команды: Северного и Тихоокеанского флотов, объединенного учебного центра ВМФ из Санкт-Петербурга и центра применения и переучивания лётного состава морской авиации из Ейска.

За первое место борьба развернулась между командами объединенного учебного центра ВМФ и Северного флота. Баскетболисты обеих сборных показали яркую и динамичную игру. Матч завершился со счетом 76:47 в пользу североморцев, которые завоевали звание чемпионов Военно-морского флота. «Бронзовыми» призёрами стали тихоокеанцы.

Победа в чемпионате ВМФ по баскетболу открыла для команды Северного флота дорогу на всеармейские соревнования, которые состоятся осенью в Екатеринбурге.

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