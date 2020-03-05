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05.03.2020 (12:06)

Сборная Северного флота стала чемпионом ВМФ по баскетболу

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В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы Северного флота - города Североморска завершился чемпионат Военно-морского флота по баскетболу.

Церемония закрытия соревнований прошла в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт». Награды победителям и призёрам вручил заместитель начальника штаба Северного флота контр-адмирал Анатолий Томкович. Также он поблагодарил всех участников чемпионата за красивую игру и проявленную волю к победе.

В соревнованиях, впервые проходивших на базе Северного флота, приняли участие четыре команды: Северного и Тихоокеанского флотов, объединенного учебного центра ВМФ из Санкт-Петербурга и центра применения и переучивания лётного состава морской авиации из Ейска.

За первое место борьба развернулась между командами объединенного учебного центра ВМФ и Северного флота. Баскетболисты обеих сборных показали яркую и динамичную игру. Матч завершился со счетом 76:47 в пользу североморцев, которые завоевали звание чемпионов Военно-морского флота. «Бронзовыми» призёрами стали тихоокеанцы.

Победа в чемпионате ВМФ по баскетболу открыла для команды Северного флота дорогу на всеармейские соревнования, которые состоятся осенью в Екатеринбурге.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Спорт
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