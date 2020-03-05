05.03.2020 (11:37)

Участники перехода Хабаровск-Москва пересекли границу между Иркутской областью и Красноярским краем

Военнослужащие Восточного военного округа – участники уникального перехода Хабаровск – Москва пересекли границу Иркутской области и Красноярского края.

9 марта военные спортсмены планируют прибыть в Красноярск и принять участие в военно-патриотической акции «Все для фронта, все для Победы!», а также в акции «Военная служба по контракту – твой выбор». Всего по территории Красноярского края предстоит пройти свыше 500 километров.

Как сообщалось ранее, старт уникальному событию – переходу военнослужащих ВВО до Москвы под Знаменем Победы, был дан в Хабаровске 28 января. Общая протяженность маршрута составляет 8492 километра.

Военнослужащие ВВО пронесут копию Знамени Победы по территории 17 субъектов Российской Федерации, примут участие в военно-патриотических акциях в населенных пунктах на маршруте перехода.

Примером для военнослужащих ВВО послужил лыжный переход пятерых военнослужащих авиачасти Особой Краснознаменной Дальневосточной армии в 1934-1935 годах. Молодые командиры, стартовав 1 октября 1934 года со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области), финишировали в Москве 12 февраля 1935 года, преодолев на лыжах и пешком 8134 километра за 120 дней.

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