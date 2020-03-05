Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.03.2020 (10:47)

Дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» ЧФ вернулись в пункты постоянной дислокации после учения

Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бастион» и «Бал» из состава ракетно-артиллерийских соединений Черноморского флота (ЧФ) совершили марши из позиционных районов в пункты постоянной дислокации (ППД) после проведения учения по нанесению ударов по надводным кораблям условного противника в акватории Чёрного моря.

В рамках учения боевые расчёты БПКРК, дислоцированные на территории полуострова Крым и побережья Кавказа, выполнили задачи по своему предназначению в соответствие с планом боевой подготовки и деятельности сил флота.

В ходе мероприятий личный состав мобильных ракетных дивизионов осуществил приведение комплексов к бою и отработал алгоритм действий по нанесению ракетных ударов электронными пусками по кораблям условного противника, также был выполнен норматив по смене стартовых позиций с повторением условных ракетных ударов из нового позиционного района.

Задачи, поставленные дивизионам БПКРК «Бастион» и «Бал» на период учения, были выполнены в полном объёме.

Всего к плановым мероприятиям боевой подготовки было привлечено порядка 40 единиц военной и специальной техники и около 300 военнослужащих, роль «противника» выполняли экипажи кораблей ЧФ.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
Свыше 500 военных инженеров вышли на полигоны Бурятии в рамках полевого выхода
Машина обеспечения боевого дежурства РВСН пройдёт по Красной площади в составе механизированной колонны на параде Победы
Связисты общевойсковой армии ЗВО в ходе учения развернули линии спутниковой связи и отразили атаку противника
Минометчики 2-й общевойсковой армии ЦВО освоили скоростную стрельбу под Оренбургом

Метки:
ВВТ , Южный военный округ , Учения , Черноморский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false