05.03.2020 (10:47)

Дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» ЧФ вернулись в пункты постоянной дислокации после учения

Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бастион» и «Бал» из состава ракетно-артиллерийских соединений Черноморского флота (ЧФ) совершили марши из позиционных районов в пункты постоянной дислокации (ППД) после проведения учения по нанесению ударов по надводным кораблям условного противника в акватории Чёрного моря.

В рамках учения боевые расчёты БПКРК, дислоцированные на территории полуострова Крым и побережья Кавказа, выполнили задачи по своему предназначению в соответствие с планом боевой подготовки и деятельности сил флота.

В ходе мероприятий личный состав мобильных ракетных дивизионов осуществил приведение комплексов к бою и отработал алгоритм действий по нанесению ракетных ударов электронными пусками по кораблям условного противника, также был выполнен норматив по смене стартовых позиций с повторением условных ракетных ударов из нового позиционного района.

Задачи, поставленные дивизионам БПКРК «Бастион» и «Бал» на период учения, были выполнены в полном объёме.

Всего к плановым мероприятиям боевой подготовки было привлечено порядка 40 единиц военной и специальной техники и около 300 военнослужащих, роль «противника» выполняли экипажи кораблей ЧФ.

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