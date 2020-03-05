05.03.2020 (09:03)
В Ставропольском крае экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 ЮВО уничтожили тактические ракетные комплексы на марше
На специализированном авиационном полигоне Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Ставропольском крае, экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 ликвидировали тактические ракетные комплексы условного противника, совершающие марш на стартовые позиции.
В ходе выполнения летно-тактических заданий летчики при помощи неуправляемых авиационных ракет и пушечного вооружения уничтожили мишени, имитирующие колонну условного противника, наблюдательные пункты и пункты управления огнем артиллерии.
На завершающем этапе штурмовики провели «зачистку» территории, выполнив парный заход на цели и практическое бомбометание.
Особое внимание было уделено аэронавигации, нанесению ударов по целям с заданными координатами, уходу из-под удара зенитных систем условных террористов.
В начале текущего года в авиационный полк штурмовой авиации ЮВО в Ставропольском крае поступили модернизированные штурмовики Су-25СМ3, которые позволяют летчику поражать наземные и воздушные цели из-за облаков, находясь на значительном удалении.