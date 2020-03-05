05.03.2020 (10:37)
В Северо-Кавказском суворовском военном училище прошел День открытых дверей
В Северо-Кавказском суворовском военном училище (СК СВУ) во Владикавказе прошел День открытых дверей.
Около 600 абитуриентов и их родителей из разных районов Северной Осетии, соседних республик и регионов посетили учебное заведение Южного военного округа. С правилами приема, организацией образовательного процесса, объектами учебно-материальной базы, жизнеобеспечением, деятельностью структурных подразделений и укладом суворовского общежития гостей ознакомили сотрудники училища и суворовцы, обучающиеся на разных курсах.
Вниманию гостей также была представлена литературно-музыкальная программа, подготовленная силами суворовской художественной самодеятельности.
Начальник СК СВУ Руслан Тавитов на встрече с абитуриентами и их родителями подробно рассказал о требованиях, предъявляемых к поступающим.