05.03.2020 (10:37)

В Северо-Кавказском суворовском военном училище прошел День открытых дверей

В Северо-Кавказском суворовском военном училище (СК СВУ) во Владикавказе прошел День открытых дверей.

Около 600 абитуриентов и их родителей из разных районов Северной Осетии, соседних республик и регионов посетили учебное заведение Южного военного округа. С правилами приема, организацией образовательного процесса, объектами учебно-материальной базы, жизнеобеспечением, деятельностью структурных подразделений и укладом суворовского общежития гостей ознакомили сотрудники училища и суворовцы, обучающиеся на разных курсах.

Вниманию гостей также была представлена литературно-музыкальная программа, подготовленная силами суворовской художественной самодеятельности.

Начальник СК СВУ Руслан Тавитов на встрече с абитуриентами и их родителями подробно рассказал о требованиях, предъявляемых к поступающим.

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