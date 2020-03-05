05.03.2020 (11:29)

Воздушный тактический десант ЮВО выполнил спецзадачи в рамках двустороннего РТУ под Волгоградом

Воздушный тактический десант мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) выполнил специальные задачи в рамках двустороннего ротного тактического учения (РТУ) на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Подразделения совершили марш в район боевого применения в условиях огневых засад и действий диверсионно-разведывательных групп.

Осуществив высадку из вертолетов Ми-8АМТШ, передовая группа десанта захватила плацдарм, обеспечила высадку главных сил, выдвижение их на указанный рубеж, развертывание в боевой порядок с последующим уничтожением противника и захватом рубежа, удержанием его до подхода главных сил.

Кроме того, отработано взаимодействие тактического воздушного десанта с мотострелковыми взводами в ночное время в обстановке применения средств радиоэлектронного подавления и химического заражения местности.

В РТУ приняли участие около 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Мста-С».

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