05.03.2020 (11:07)
В Ставропольском крае стартовали соревнования по баскетболу на Кубок командующего войсками ЮВО
В городе Буденновске Ставропольского края на базе городского спортивного центра стартовали соревнования по баскетболу на Кубок командующего войсками Южного военного округа (ЮВО).
За приз состязаются 10 команд, в составе которых более 100 военнослужащих из соединений и воинских частей, дислоцированных на Северном Кавказе, в Ростовской области и Крыму.
Баскетбольные команды поделены на два дивизиона, каждый из которых составляют две подгруппы, в зависимости от опыта и мастерства игроков. Соревнования проводятся по смешанной системе: команды, занявшие первые места в своих подгруппах, выходят в финальную часть чемпионата, где игры пройдут по круговой системе.
Победители чемпионата будут награждены переходящим кубком командующего войсками ЮВО, призёры соревнований – медалями и грамотами.