Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.03.2020 (11:07)

В Ставропольском крае стартовали соревнования по баскетболу на Кубок командующего войсками ЮВО

В городе Буденновске Ставропольского края на базе городского спортивного центра стартовали соревнования по баскетболу на Кубок командующего войсками Южного военного округа (ЮВО).

За приз состязаются 10 команд, в составе которых более 100 военнослужащих из соединений и воинских частей, дислоцированных на Северном Кавказе, в Ростовской области и Крыму.

Баскетбольные команды поделены на два дивизиона, каждый из которых составляют две подгруппы, в зависимости от опыта и мастерства игроков. Соревнования проводятся по смешанной системе: команды, занявшие первые места в своих подгруппах, выходят в финальную часть чемпионата, где игры пройдут по круговой системе.

Победители чемпионата будут награждены переходящим кубком командующего войсками ЮВО, призёры соревнований – медалями и грамотами.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Улан-Удэнском десантно-штурмовом соединении прошел семейный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»
Команда филиала Пензенского филиала Военной академии МТО выиграла эстафету по лыжным гонкам
На чемпионате Вооруженных Сил России по зимнему горному троеборью после первого этапа лидирует команда ЦВО
Сноубордист ЦСКА занял третье место на этапе Кубка мира в канадском Блю-Маунтин

Метки:
Южный военный округ , Спорт , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false