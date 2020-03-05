05.03.2020 (11:07)

В Ставропольском крае стартовали соревнования по баскетболу на Кубок командующего войсками ЮВО

В городе Буденновске Ставропольского края на базе городского спортивного центра стартовали соревнования по баскетболу на Кубок командующего войсками Южного военного округа (ЮВО).

За приз состязаются 10 команд, в составе которых более 100 военнослужащих из соединений и воинских частей, дислоцированных на Северном Кавказе, в Ростовской области и Крыму.

Баскетбольные команды поделены на два дивизиона, каждый из которых составляют две подгруппы, в зависимости от опыта и мастерства игроков. Соревнования проводятся по смешанной системе: команды, занявшие первые места в своих подгруппах, выходят в финальную часть чемпионата, где игры пройдут по круговой системе.

Победители чемпионата будут награждены переходящим кубком командующего войсками ЮВО, призёры соревнований – медалями и грамотами.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице