05.03.2020 (10:24)

В Армении завершились соревнования по практической стрельбе среди женщин-военнослужащих ЮВО

На полигоне Камхуд российской военной базы в Армении завершились состязания по практической стрельбе из стрелкового оружия среди женщин-военнослужащих.

Девушки поразили цели из пистолета Макарова (ПМ) и автомата Калашникова (АК-74) со сменой огневых позиций, положения прицеливания, на открытых площадках и из-за укрытий.

В соревнованиях принимали участие около 50 военнослужащих женщин, проходящих службу по контракту в Ереванском и Гюмрийском гарнизонах.

Военнослужащие, показавшие лучшие результаты в стрельбе, будут поощрены и награждены командованием соединения ЮВО в Международный женский день.

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