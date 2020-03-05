05.03.2020 (10:24)
В Армении завершились соревнования по практической стрельбе среди женщин-военнослужащих ЮВО
На полигоне Камхуд российской военной базы в Армении завершились состязания по практической стрельбе из стрелкового оружия среди женщин-военнослужащих.
Девушки поразили цели из пистолета Макарова (ПМ) и автомата Калашникова (АК-74) со сменой огневых позиций, положения прицеливания, на открытых площадках и из-за укрытий.
В соревнованиях принимали участие около 50 военнослужащих женщин, проходящих службу по контракту в Ереванском и Гюмрийском гарнизонах.
Военнослужащие, показавшие лучшие результаты в стрельбе, будут поощрены и награждены командованием соединения ЮВО в Международный женский день.
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