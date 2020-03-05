05.03.2020 (10:15)

Батальон военной полиции ЮВО вернулся к месту постоянной дислокации в Чечне после выполнения специальных задач в Сирии

Батальон военной полиции 42-й дивизии мотострелковой 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) вернулся к месту постоянной дислокации в Чечне после выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике.

Военных полицейских встречали представители руководства ЮВО, местных властей, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие.

На торжественном митинге, посвященном прибытию военнослужащих соединения ЮВО, было вручено около 60 ведомственных и государственных наград.

Руководство военной полиции поблагодарило личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленный за пределами нашей родины при охране гражданских объектов, сопровождении гуманитарных грузов.

Военные полицейские в течение трех месяцев выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывали сопровождение гуманитарных колонн и безопасность при проведении гуманитарных акций.

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