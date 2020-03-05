05.03.2020 (10:06)

Снайперы ЮВО, действуя в парах, уничтожили условного противника в горах Армении

Снайперы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, действуя в парах, уничтожили цели условного противника на полигоне Алагяз в рамках двустороннего ротного тактического учения.

В составе снайперских пар военнослужащие выполнили разведку целей, ведение огня из снайперских винтовок на дальности до 2000 метров с открытым и оптическим прицелом, а также корректирование огня с применением приборов наблюдения и прицеливания.

Также военнослужащие преодолели зараженные участки местности, применяя индивидуальные средства РХБ защиты, оказали первую медицинскую помощь условно раненным военнослужащим.

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 4 февраля по 10 марта. В них принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.

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