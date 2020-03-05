05.03.2020 (09:42)

Экипажи боевых вертолетов ЮВО в рамках подготовки к «АрМИ-2020» нанесли ракетный удар по аэродрому условного противника

Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8 АМТШ «Терминатор» Южного военного округа (ЮВО) нанесли ракетный удар по мишеням на авиационном полигоне в Краснодарском крае в рамках подготовки к отборочному этапу конкурса профессионального мастерства «Авиадартс-2020».

Экипажи армейской авиации при помощи неуправляемых авиационных ракет и пушечного вооружения уничтожили цели, имитирующие колонну военной техники, группу самолетов на аэродроме и командный пункт условного противника.

Экипажи вертолетов поразили свыше 20 различных целей, выполнив пуски неуправляемых авиационных ракет и используя 30-мм авиационные пушки. При этом было израсходовано более 50 ракет и около 1000 снарядов.

При выполнении задачи летчики действовали на предельно малой высоте с использованием сложного рельефа местности.

В боевых стрельбах было задействовано порядка 10 экипажей армейской авиации ЮВО.

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