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05.03.2020 (06:40)

Почти 6 миллионов материалов подготовлено в ЦВО для мультимедийной галереи «Дорога памяти» в подмосковном парке Патриот

Почти 6 млн материалов об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов собрано в Центральном военном округе (ЦВО) для мультимедийного комплекса «Дорога памяти» Главного храма Вооруженных Сил Российский Федерации, сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Военными комиссариатами округа подготовлено более 5,8 млн материалов об участниках Великой Отечественной войны, в том числе свыше 200 тыс. фотографий фронтовиков и тружеников тыла», - заявил Александр Лапин.

Наибольшее количество документов и фотографий собрал военный комиссариат Республики Татарстан – свыше 600 тыс. В пятерке лидеров также военные комиссариаты Республики Башкортостан, Самарской, Саратовской и Свердловской областей.

Проект «Дорога памяти», который реализует Минобороны РФ, - это общедоступная единая база данных об участниках Великой Отечественной войны. Материалы, которые собирают во всех регионах России, станут частью крупнейшего памятника с именами, портретами и письмами фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов. 

Экспозиция «Дороги памяти» будет выполнена на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится главный храм Вооруженных Сил РФ. Длина галереи равна 1418 шагам, символизирующим 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны по хронологическому принципу: от начала войны до Великой Победы. Всего в галерее с помощью технологии микрофотографии планируется разместить около 33 млн фотографий участников Великой Отечественной войны как советских граждан, так и иностранцев, например, летчиков французского полка «Нормандия-Неман».

Для того чтобы в проекте мог принять участие каждый желающий, на сайте Минобороны России запущен информационный раздел «Дорога памяти», куда можно загрузить фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, которые войдут в мультимедийную галерею.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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