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05.03.2020 (05:54)

Экипажи бомбардировщиков ВВО выполнили учебные пуски ракет по наземным целям в Хабаровском крае

Летчики бомбардировочной авиации смешанного авиационного соединения Восточного военного округа провели практические пуски ракет с лазерной головкой самонаведения класса «Воздух-поверхность» по мишеням, имитирующим фортификационные сооружения условного противника в Хабаровском крае.

В проведении практических пусков ракет принимали участие экипажи современных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и фронтовых бомбардировщиков Су-24.

Пилоты применили новые тактические приемы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов.

Летчики также отработали задачи аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту, ухода от средств ПВО «противника».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Фронтовая авиация , Самолеты , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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