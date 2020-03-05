05.03.2020 (05:54)
Экипажи бомбардировщиков ВВО выполнили учебные пуски ракет по наземным целям в Хабаровском крае
Летчики бомбардировочной авиации смешанного авиационного соединения Восточного военного округа провели практические пуски ракет с лазерной головкой самонаведения класса «Воздух-поверхность» по мишеням, имитирующим фортификационные сооружения условного противника в Хабаровском крае.
В проведении практических пусков ракет принимали участие экипажи современных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и фронтовых бомбардировщиков Су-24.
Пилоты применили новые тактические приемы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов.
Летчики также отработали задачи аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту, ухода от средств ПВО «противника».
Новости по теме:
Свыше 500 военнослужащих спецназа выполнили десантирование в тыл условного противника в рамках учения в Новосибирской области
В Улан-Удэнском десантно-штурмовом соединении прошел семейный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»
Замглавы военного ведомства генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров ознакомился с производством технических средств обучения и авиатренажеров
Метки: