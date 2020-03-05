05.03.2020 (04:48)
Свыше 500 военных инженеров вышли на полигоны Бурятии в рамках полевого выхода
Подразделения инженерных войск Восточного военного округа, дислоцированные в Республике Бурятия, готовятся к полевому выходу, в ходе которого совершат марши в заданные районы, выполнят задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, организуют охрану и оборону полевых лагерей и парков боевой техники. В ходе мероприятий будет проведен ряд тактико-специальных учений (ТСУ).
В рамках них военные инженеры развернут полевые электростанции, пункты добычи и очистки воды, для обеспечения действий крупной группировки войск, комплект тяжелого механизированного моста ТММ-3.
Кроме того, военнослужащие отработают задачи по поиску взрывоопасных предметов на местности с применением миноискателей «Коршун» для подготовки путей движения и маневра войск.
Также, военные инженеры проведут тренировки по разминированию местности и объектов, установке инженерных заграждений, проделыванию проходов в завалах при помощи инженерных машин разграждения (ИМР).
В полевом выходе примет участие более 500 военнослужащих, а также будет задействовано более 100 единиц специальной техники.