05.03.2020 (04:15)

Экипажи Ил-38 Тихоокеанского флота отработали поиск и слежение за подлодкой условного противника в Японском море

В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота в Приморском крае прошли учебно-тренировочные полеты противолодочных самолетов Ил-38 по сложным видам лётной подготовки.

В ходе проведения полётов экипажи двух противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н отработали над акваторией Японского моря задачи по предназначению – поиск и классификацию, а также слежение за подводными лодками условного противника. Лётчиками осуществлялось комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, с постановкой буев, приемом и анализом передаваемой ими информации.

Экипажами совершенствовались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

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