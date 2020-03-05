Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.03.2020 (04:15)

Экипажи Ил-38 Тихоокеанского флота отработали поиск и слежение за подлодкой условного противника в Японском море

В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота в Приморском крае прошли учебно-тренировочные полеты противолодочных самолетов Ил-38 по сложным видам лётной подготовки.

В ходе проведения полётов экипажи двух противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н отработали над акваторией Японского моря задачи по предназначению – поиск и классификацию, а также слежение за подводными лодками условного противника. Лётчиками осуществлялось комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, с постановкой буев, приемом и анализом передаваемой ими информации.

Экипажами совершенствовались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Улан-Удэнском десантно-штурмовом соединении прошел семейный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»
Североморцы почтили память легендарного палубного лётчика Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе
Экипажи Су-30СМ и Су-24М морской авиации ЧФ совместно с экипажем Ту-142 Северного флота провели дозаправку в небе над Крымом
Морская авиация Черноморского флота проводит лётно-тактическое учение

Метки:
Тихоокеанский флот , Морская авиация , Самолеты , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false