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05.03.2020 (04:02)

В Восточном военном округе впервые проводится конкурс «Лучший эколог»

В Восточном военном округе впервые проводится конкурс «Лучший эколог 2020 года». Он проводится в целях повышения профессионального уровня специалистов органов экологической безопасности, а также поиска новых решений для совершенствования системы обеспечения экологической безопасности в воинских частях и организациях округа.

Конкурс будет проведен в три этапа. Первый (подготовительный) этап стартовал 1 марта 2020 года. Начался он со сбора заявок для участия в конкурсе. Участниками конкурса будут специалисты органов экологической безопасности воинских частей и организаций ВВО, подавшие заявления об участии в конкурсе в установленные сроки. Стаж профессиональной деятельности конкурсантов не ограничен.

На втором этапе экологам, в период с 15 по 30 апреля 2020 года, предстоит представить свои творческие проекты, то есть фотографии, презентации, созданные фильмы, экологические программы и т.д. На этом этапе будут определены победители, которые примут участие  во Всеармейском этапе конкурса, который будет проходить в городе Санкт-Петербург с 22 по 26 июня 2020 года. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Социальное развитие , Безопасность , Конкурсы
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