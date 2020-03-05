05.03.2020 (03:42)
На Камчатке прошло ротное тактическое учение морпехов-тихоокеанцев с боевой стрельбой
В ходе полевого выхода подразделений морской пехоты войск и сил на северо-востоке России на полигоне Радыгино проведено двустороннее тактические учение десантно-штурмовой роты с боевой стрельбой при поддержке роты танков Т-80БВ.
В ходе тактического учения отрабатывались действия подразделений по высадке воздушного десанта на побережье, подготовка плацдарма для наступления, а также ведение маневренных действий с боевой стрельбой.
Особенностью учения была отработка совместных действий десантно-штурмового и танкового подразделений, задачей которых была подготовка плацдарма для высадки основных сил.
К учению привлекалось порядка 200 военнослужащих и около 30 единиц техники, в том числе БТР-82А и танки Т-80БВ.
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