04.03.2020 (23:36)
Машина обеспечения боевого дежурства РВСН пройдёт по Красной площади в составе механизированной колонны на параде Победы
Машина обеспечения боевого дежурства (МОБД) РВСН пройдёт по Красной площади в составе механизированной колонны на параде Победы.
МОБД предназначена для обеспечения электроэнергией потребителей на полевой позиции, а также на боевой стартовой позиции, подготовки и приема пищи личным составом, отдыха и быта личного состава, свободного от боевого дежурства, в полевых условиях, а также организации и несения караульной службы в полевых условиях.
Ранее механизированная колонна парадного расчета, включающая в себя автономные пусковые установки, МОБД, ПГРК «Ярс» прибыли в подмосковное Алабино.
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Метки:
РВСН , ВВТ , Военные парады