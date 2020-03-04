04.03.2020 (23:36)

Машина обеспечения боевого дежурства РВСН пройдёт по Красной площади в составе механизированной колонны на параде Победы

Машина обеспечения боевого дежурства (МОБД) РВСН пройдёт по Красной площади в составе механизированной колонны на параде Победы.

МОБД предназначена для обеспечения электроэнергией потребителей на полевой позиции, а также на боевой стартовой позиции, подготовки и приема пищи личным составом, отдыха и быта личного состава, свободного от боевого дежурства, в полевых условиях, а также организации и несения караульной службы в полевых условиях.

Ранее механизированная колонна парадного расчета, включающая в себя автономные пусковые установки, МОБД, ПГРК «Ярс» прибыли в подмосковное Алабино.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице