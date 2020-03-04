Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.03.2020 (23:36)

Машина обеспечения боевого дежурства РВСН пройдёт по Красной площади в составе механизированной колонны на параде Победы

Машина обеспечения боевого дежурства (МОБД) РВСН пройдёт по Красной площади в составе механизированной колонны на параде Победы.

МОБД предназначена для обеспечения электроэнергией потребителей на полевой позиции, а также на боевой стартовой позиции, подготовки и приема пищи личным составом, отдыха и быта личного состава, свободного от боевого дежурства, в полевых условиях, а также организации и несения караульной службы в полевых условиях.

Ранее механизированная колонна парадного расчета, включающая в себя  автономные пусковые установки, МОБД, ПГРК «Ярс» прибыли в подмосковное Алабино.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Икона Святой Великомученицы Варвары доставлена в Тагильское соединение РВСН
Военный парад 9 мая в Нижнем Новгороде откроет легендарный танк Т-34
Ряд перспективных образцов ВВСТ, созданных в 2019 году будут представлены на Форуме «Армия-2020»
Военнослужащая РВСН продемонстрировала снайперскую точность стрельбы в конкурсе профессионального мастерства «Макияж под камуфляж»

Метки:
РВСН , ВВТ , Военные парады
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false