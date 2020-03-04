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04.03.2020 (21:59)

Свыше 500 военнослужащих спецназа выполнили десантирование в тыл условного противника в рамках учения в Новосибирской области

Свыше 500 военнослужащих бригады специального назначения Центрального военного округа, дислоцированной в Новосибирской области, выполнили десантирование в тыл условного противника в рамках тактико-специальных учений.

Десантирование из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» выполнялось военнослужащими в полной боевой экипировке с помощью парашютных систем Д-10 и «Арбалет-2» с высоты около 1000 метров.

После приземления спецназ отработал ряд учебно-боевых задач: совершение марша после десантирования в район выполнения разведывательных и специальных задач, проведение диверсионных действий на объектах условного противника, выполнение учебно-боевых стрельб из стрелкового оружия и гранатометов.

Эвакуация военнослужащих после отработки учебно-боевых мероприятий происходила на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка , Спецназ
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