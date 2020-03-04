04.03.2020 (21:52)

За два месяца в Татарстане нашли более 400 писем, отправленных с фронта домой в годы Великой Отечественной войны

За два месяца 2020 года в Республике Татарстан нашли 432 письма, отправленных с фронта домой в годы Великой Отечественной войны. В процентном соотношении это более 50% от всех писем, которые были найдены в Татарстане за весь 2019 год, когда было собрано 876 фронтовых писем.

По поиску и добавлению фронтовых писем на сайт “Память народа” Республика Татарстан занимает 2 место в России после Москвы.

Для активизации поиска фронтовых писем и фотографий участников Великой Отечественной войны в Татарстане развернуты более 250 стационарных и переносных пунктов оцифровки. Они открыты в зданиях военных комиссариатов республики, многофункциональных центрах, лечебных учреждениях, в отделениях социальной защиты, а также в комнатах юнармейца при средних общеобразовательных учебных заведениях.

Военный комиссар республики Сергей Погодин отметил, что на данный момент удалось найти 1279 фронтовых писем. Также с момента открытия пунктов оцифровки удалось собрать документы и установить личности более 600 тысяч красноармейцев, которые уходили на войну из Татарстана, свыше 26 тысяч фотографий. По этому показателю Татарстан занимает первое место среди всех 29 регионов Поволжья, Урала и Сибири, где проводится сбор фотографий военными комиссариатами Центрального военного округа.

Уникальный проект Минобороны России «Дорога памяти» призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Проект объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ.

Все собранные на портале материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил, впервые демонстрируемые широкой общественности.

Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

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