Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.03.2020 (21:46)

Российские юнармейцы в Таджикистане оцифровали документов ветеранов Великой Отечественной войны для проекта «Дорога памяти»

Ученики 6-й школы Минобороны России в Таджикистане выполнили оцифровку документов фронтовиков Великой Отечественной войны в рамках мультимедийного проекта «Дорога Памяти».

Российские военнослужащие 201-й военной базы прибыли в школу на урок информатики и оказали помощь в обучении подрастающего поколения по оцифровке фотографий, писем, фронтовых открыток, и других памятных материалов, оставшихся в их семьях от ветеранов и тружеников тыла, которые самоотверженно сражались в годы Великой Отечественной войны, защищая родную землю от фашистских полчищ. Проявив интерес, дети самостоятельно приступили к оцифровке чуть пожелтевших фотографий своих прадедов. К уникальному проекту также присоединилась директор школы Мавлюда Турсунова, которая принесла свой семейный исторический архив, доставшийся от родителей.

Также юнармейцы провели оцифровку документов своих учителей и сотрудников 451-го российского военного госпиталя.

Всего, в масштабном проекте «Дорога Памяти» приняли участие более 500 школьников, оцифровав при этом около 800 фронтовых документов.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Иванове завершился чемпионат гвардейского воздушно-десантного соединения по армейскому гиревому рывку
Икона Святой Великомученицы Варвары доставлена в Тагильское соединение РВСН
В Улан-Удэнском десантно-штурмовом соединении прошел семейный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»
Команда филиала Пензенского филиала Военной академии МТО выиграла эстафету по лыжным гонкам

Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Таджикистан , Увековечение памяти павших при защите Отечества , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false