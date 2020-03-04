04.03.2020 (21:46)

Российские юнармейцы в Таджикистане оцифровали документов ветеранов Великой Отечественной войны для проекта «Дорога памяти»

Ученики 6-й школы Минобороны России в Таджикистане выполнили оцифровку документов фронтовиков Великой Отечественной войны в рамках мультимедийного проекта «Дорога Памяти».

Российские военнослужащие 201-й военной базы прибыли в школу на урок информатики и оказали помощь в обучении подрастающего поколения по оцифровке фотографий, писем, фронтовых открыток, и других памятных материалов, оставшихся в их семьях от ветеранов и тружеников тыла, которые самоотверженно сражались в годы Великой Отечественной войны, защищая родную землю от фашистских полчищ. Проявив интерес, дети самостоятельно приступили к оцифровке чуть пожелтевших фотографий своих прадедов. К уникальному проекту также присоединилась директор школы Мавлюда Турсунова, которая принесла свой семейный исторический архив, доставшийся от родителей.

Также юнармейцы провели оцифровку документов своих учителей и сотрудников 451-го российского военного госпиталя.

Всего, в масштабном проекте «Дорога Памяти» приняли участие более 500 школьников, оцифровав при этом около 800 фронтовых документов.

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