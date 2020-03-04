04.03.2020 (21:38)

В Иванове завершился чемпионат гвардейского воздушно-десантного соединения по армейскому гиревому рывку

В недавно открытом спортивном комплексе гвардейского зенитного ракетного полка ивановского гвардейского соединения ВДВ завершилось первенство соединения по армейскому гиревому рывку. Свою силу, мощь и выносливость продемонстрировали лучшие гиревики воинских частей и подразделений соединения. Всего в чемпионате приняли участие более 50 спортсменов-гиревиков из 12 команд.

В преддверии главного женского праздника за звание сильнейших в составе команд вели борьбу 18 женщин-военнослужащих из различных подразделений соединения. За призовые места у представительниц прекрасного пола борьба велась в двух весовых категориях, где они выполняли рывок гири весом 16 килограмм. Всего же чемпионат проводился в 6 различных весовых категориях: до 65 кг, до 75 кг, до 85 кг, до 95 кг, свыше 95 кг, а также в абсолютной весовой категории.

По итогам соревнований в общекомандном зачёте лучшими стали гиревики гвардейского артиллерийского полка из Костромы. Среди женщин сильнейшей в категории до 65 кг. стала гвардии сержант Екатерина Сироткина, представлявшая отдельный медицинский отряд соединения.

Абсолютным чемпионом соединения стал гвардии сержант Андрей Душейн, который, выполнив рывок гирей весом 32 килограмма в количестве 263 раз за 12 минут на 18 рывков превысил рекорд соединения, установленный в прошлом году.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице