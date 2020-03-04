04.03.2020 (21:20)

В Улан-Удэнском десантно-штурмовом соединении прошел семейный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»

В отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении, дислоцированном в Республике Бурятия, состоялся ставший уже традиционным, спортивный семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». В нем приняли участие семь команд по трое военнослужащих, представляющих десантно-штурмовое соединение и другие воинские части Улан-Удэнского гарнизона.

На первом этапе команды боролись за право называться сильнейшей в конкурсе «Визитная карточка», где они представили музыкально-художественную композицию, отражающую здоровый образ жизни семьи. На втором этапе праздника состоялись «веселые старты», где командам были предложены конкурсы с бегом, прыжками с мячом, передвижением на дощечках, где они смогли проявить свои спортивные навыки.

По количеству баллов в первой возрастной категории (6-8 лет) первое и второе места заняли команды отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, 3 место у семьи, представлявшей отдельное соединение материально-технического обеспечения общевойсковой армии.

Во второй возрастной категории (9-11 лет) первое и второе места также завоевали представители отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, 3 место у семьи, представлявшей отдельное соединение материально-технического обеспечения общевойсковой армии Восточного военного округа. Победителям и участникам соревнований торжественно вручили кубки, грамоты и призы.

Состязания прошли на высоком организационном уровне, интересно, с задором. В зале царили смех, шум и веселье. Все участники и болельщики получили массу положительных эмоций. Соревнования стали настоящим праздником спорта и здоровья!

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