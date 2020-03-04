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04.03.2020 (21:27)

Икона Святой Великомученицы Варвары доставлена в Тагильское соединение РВСН

Главная икона Ракетных войск стратегического назначения, образ Святой Великомученицы Варвары, доставлена в  Нижний Тагил в Свердловскую область. После встречи святыни на железнодорожной станции икону автотранспортом соединения перевезли в храм-памятник во имя Святого Благоверного Великого князя Дмитрия Донского.

В нем пройдет первый молебен об успехе в ратном деле. По окончании молебна военнослужащие и жители Тагильского гарнизона получат возможность приложиться к иконе.

Доступ к главной иконе РВСН будет открыт ежедневно. Кроме того,  для поклонения она будет доставлена во все ракетные полки соединения.

Справочно:

Главная икона РВСН – образ Святой Великомученицы Варвары – изготовлена для главного храма Вооруженных сил Российской Федерации и освящена в столице РВСН в храме Илии Муромца и Святой Великомученицы Варвары в день 60-летия РВСН Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Стефаном, епископом Клинским.

Образ Святой Великомученицы Варвары уже побывал в Бологовском, Тейковском, Йошкар-Олинском, Татищевском, Иркутском, Ужурском, Новосибирском ракетных соединениях, на полигоне Капустин Яр, в 4 ЦНИИ МО РФ и Военной академии РВСН.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Центральный военный округ , Социальное развитие , Религия
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