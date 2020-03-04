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04.03.2020 (20:44)

В Санкт-Петербурге под руководством командующего войсками ЗВО пройдёт заседание Военного совета округа

Завтра в Санкт-Петербурге под руководством командующего войсками Западного военного округа, Героя Российской Федерации генерал-полковника Александра Журавлёва состоится заседание Военного совета округа. В нем примут участие заместители командующего войсками ЗВО, командующие Балтийским флотом, общевойсковыми и танковой армиями, ленинградской армией ВВС и ПВО, командиры армейского корпуса, дивизий, бригад, полков и отдельных подразделений округа, дислоцированных на территории 26 субъектов страны.

Среди вопросов к обсуждению ход боевой подготовки войск, освоение новейших образцов вооружения и военной техники, поступающей в войска (силы) округа, организация и подготовка к весеннему призыву на военную службу в военных комиссариатах, а также итоги деятельности должностных лиц по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины.

В завершении заседания состоится награждение государственными и ведомственными наградами офицеров, отличившихся при проведении боевой подготовки, в ходе учений, мероприятий по обеспечению безопасности и обороны страны. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Командующий , Военный совет
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