04.03.2020 (20:27)

Команда филиала Пензенского филиала Военной академии МТО выиграла эстафету по лыжным гонкам

Команда филиала Военной академии МТО (г. Пенза) заняла первое место в областной эстафете по лыжным гонкам, посвящённой памяти капитана юстиции Дмитрия Шорникова, героически погибшего при исполнении воинского долга в Чеченской Республике.

В эстафете участвовало более 200 человек из 36 команд, в том числе и команда по лыжным гонкам филиала ВА МТО (г. Пенза). Представителям вуза не оказалось равных в первенстве среди мужчин.

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