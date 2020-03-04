04.03.2020 (20:27)
Команда филиала Пензенского филиала Военной академии МТО выиграла эстафету по лыжным гонкам
Команда филиала Военной академии МТО (г. Пенза) заняла первое место в областной эстафете по лыжным гонкам, посвящённой памяти капитана юстиции Дмитрия Шорникова, героически погибшего при исполнении воинского долга в Чеченской Республике.
В эстафете участвовало более 200 человек из 36 команд, в том числе и команда по лыжным гонкам филиала ВА МТО (г. Пенза). Представителям вуза не оказалось равных в первенстве среди мужчин.
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Метки:
МТО , Военная академия , Центральный военный округ , Спорт , Военное образование , Социальное развитие , Соревнования