04.03.2020 (20:19)

Представитель Военной академии МТО отмечен благодарственным письмом за участие в семинаре «Современный подход к проектированию зданий»

На базе лектория мультимедийного исторического парка «Россия – моя история», который начал работать в Петербурге в декабре 2017 года, прошел технический семинар, посвященный современному подходу к проектированию зданий. Мероприятие посетило более 80 представителей проектных организаций Санкт-Петербурга.

Открыл семинар преподаватель кафедры систем жизнеобеспечения объектов военной инфраструктуры Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева Алексей Ревенко. Он выступил с докладом на тему: «Нюансы расчета тепловых потерь с учетом инфильтрации и решений по вентиляции объектов различного назначения».

Материалы, представленные сотрудником института на семинаре, основаны на большом личном практическом опыте в области систем отопления зданий и сооружений различного назначения. В своем выступлении Алексей Ревенко обратил внимание на необходимость учета в составе тепловых потерь зданий инфильтрационной составляющей, а также рассказал об особенностях методики ее расчета в зависимости от назначения здания и принципиальных решений по вентиляции.

Тема доклада вызвала неподдельный интерес и оживленное обсуждение у приглашенных на мероприятие специалистов по проектированию систем отопления. За практическую ценность доклада для участников проектного рынка Алексей Анатольевич Ревенко был отмечен благодарственным письмом организаторов семинара.

После семинара для его участников были проведены экскурсии по экспозициям исторического парка. Безусловный интерес вызвала мультимедийная выставка, посвященная истории города Санкт-Петербурга, охватывающая период с 1703 по 2018 год.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице