04.03.2020 (20:08)

Североморцы почтили память легендарного палубного лётчика Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе

Сегодня в Североморске состоялись памятные мероприятия, посвящённые 66-летию со дня рождения легендарного палубного лётчика Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе. Командный состав армии ВВС и ПВО Северного флота и лётчики корабельных истребительных авиаполков возложили венки и цветы к бюсту героя на площади Сафонова и почтили его память минутой молчания.

В гарнизоне Североморск-3 авиаторы-североморцы возложили цветы к мемориальной доске, установленной на доме, где жил Тимур Автандилович. Улица где стоит этот дом названа именем героя.

Летчики корабельного истребительного авиаполка на Су-33 в память о своём легендарном командире выполнили фигуры сложного и высшего пилотажа в ходе плановых полётов.

Справочно:

Генерал-майор Тимур Апакидзе стал первым палубным лётчиком-истребителем Северного флота, удостоенным звания Герой Российской Федерации. 26 сентября 1991 года он первым из строевых лётчиков совершил посадку истребителя Су-27К на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». В 1990-е годы Тимур Автандирович всячески способствовал сохранению палубной истребительной авиации Военно-Морского Флота России.

Всего за летную службу Тимур Апакидзе совершил более 230 посадок на палубу авианесущего крейсера. Его общий налет составил 3,5 тыс. часов. Легендарный морской лётчик освоил 13 типов самолетов.

В 2001 году генерал-майор Тимур Апакидзе погиб при выполнении полетного задания в День морской авиации на аэродроме Остров в Псковской области.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице